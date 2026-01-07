Venduti a Pescara due biglietti vincenti da 100mila euro della Lotteria Italia altri premi in Abruzzo

A Pescara sono stati venduti due biglietti vincenti da 100.000 euro della Lotteria Italia, aggiungendosi ad altri premi distribuiti in Abruzzo. Oltre ai premi principali, tra cui quelli da milioni di euro annunciati durante “Affari Tuoi”, sono stati estratti numerosi premi di consolazione, tra cui somme di 50.000, 20.000 euro e un premio speciale da 300.000 euro.

Accanto ai premi più cospicui, quelli da milioni di euro svelati nel corso della trasmissione “Affari Tuoi” di Rai 1 condotta da Stefano De Martino, la Lotteria Italia assegna anche premi di "consolazione, di 100mila, 50mila e 20mila euro, assieme a un premio speciale da 300mila euro. Come. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Venduti a Pescara due biglietti vincenti da 100mila euro della Lotteria Italia, altri premi in Abruzzo Leggi anche: Lotteria Italia, premi anche a Parma e provincia: venduti tre biglietti vincenti da 20mila euro Leggi anche: Lotteria Italia: l'elenco dei biglietti vincenti. In Liguria premi da 100mila a 20mila euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venduti a Pescara due biglietti vincenti da 100mila euro della Lotteria Italia, altri premi in Abruzzo; Lotteria Italia, all'Abruzzo va benino; Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna. Venduti a Pescara due biglietti vincenti da 100mila euro della Lotteria Italia, altri premi in Abruzzo - In Abruzzo nessuna vincita milionaria ma diversi biglietti per i premi da 100mila e 20mila euro ... ilpescara.it

"Febbre" da Lotteria Italia: a Pescara venduti il 10,7% di biglietti in più. Staccati 266mila tagliandi in tutto l'Abruzzo - L'anno record (9,6 milioni di biglietti venduti in Italia) vede anche l'Abruzzo tra le regioni dove le vendite sono aumentate. ilpescara.it

Lotteria Italia, due vincite da 100mila euro a Pescara - Pioggia di vincite con la Lotteria Italia: c’è anche l”Abruzzo: due tagliandi da 100mila euro venduti in provincia di Pescara. rete8.it

LOTTERIA "Febbre" da Lotteria Italia: a Pescara venduti il 10,7% di biglietti in più. Staccati 266mila tagliandi in tutto l'Abruzzo Tutti i numeri delle province - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.