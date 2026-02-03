Roma | strattona anziana e la butta a terra per rapinarla arrestato 20enne a Villa Gordiani

Un giovane di 20 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Villa Gordiani, a Roma. La polizia lo ha fermato subito dopo aver rapinato una donna di 72 anni, che aveva strattonato e fatto cadere a terra. L’uomo si era avvicinato all’anziana, le aveva strappato la borsa e poi era scappato. Gli agenti sono intervenuti in pochi minuti e l’hanno bloccato poco lontano dal luogo del colpo. Ora il ragazzo si trova in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice.

Ieri pomeriggio, un ragazzo di 20 anni è stato fermato e arrestato dalla polizia locale dopo aver compiuto una rapina ai danni di una 72enne italiana. L'episodio è avvenuto in viale Partenope, in zona Villa Gordiani, dove, durante un pattugliamento del territorio, gli agenti del gruppo Prenestino sono stati attratti da alcune urla disperate provenienti dalla strada. Intervento della Polizia e Arresto del Rapinatore. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l'anziana a terra, caduta a causa della violenza con cui le era stata appena strappata la catenina d'oro dal collo. Il ladro, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali, è stato immediatamente individuato, bloccato e tratto in arresto.

