Film action thriller Anya Taylor-Joy Ethan Hawke in arrivo su Netflix il prossimo mese

Jumptheshark.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo di The Northman su piattaforme di streaming, si apre un nuovo capitolo per questo film di grande impatto visivo e narrativo. Diretto da Robert Eggers, il film rappresenta la terza pellicola del regista, caratterizzata da una storia avvincente ambientata nel mondo dei Vichinghi. La sua uscita in streaming, prevista per il 3 dicembre 2025 su Netflix, offre l’opportunità di approfondire un’opera che, pur non avendo ottenuto un grande successo al botteghino, ha saputo conquistare la critica. il film: trama e caratteristiche principali. una narrazione di vendetta e mitologia nordica. The Northman ripercorre le gesta di un principe vichingo, protagonista di un racconto di vendetta che si svolge in un contesto storico e mitologico vivido. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

