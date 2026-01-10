Al cinema dal 5 febbraio Lavoreremo da grandi il nuovo film di Antonio Albanese Nel cast anche Giuseppe Battiston Il video su Amicait
(askanews) – Si intitola Lavoreremo da grandi, il nuovo film di e con Antonio Albanese, di cui è stato diffuso il trailer. Nel cast anche Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero, arriverà nelle sale dal 5 febbraio (distribuito da Piperfilm). GUARDA LE FOTO Antonio Albanese in Cetto c’è, senzadubbiamente: le foto del film. È la storia di tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, che attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Umberto è un musicista fallito, che ha mandato in malora l’azienda del padre e ha due separazioni alle spalle; Gigi è stato appena diseredato dalla zia, è ubriaco e indossa una delle sue vecchie parrucche in segno di protesta; Beppe ha una madre molto ingombrante, fa l’idraulico e si dice non abbia mai avuto una ragazza; infine Toni, figlio di Umberto, che entra ed esce dal carcere per piccoli reati. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Lavoreremo da Grandi | Il trailer del nuovo film di Antonio Albanese
Leggi anche: Antonio Albanese torna con “Lavoreremo da grandi”: trama, trailer e cast
Lavoreremo da grandi, il trailer del nuovo film di Antonio Albanese; Lavoreremo da grandi, il trailer ufficiale del film [HD]; Lavoreremo da Grandi, il trailer del nuovo film di Antonio Albanese; ‘Lavoreremo da Grandi’ di Antonio Albanese, il poster e il trailer ufficiali.
Lavoreremo da grandi: Antonio Albanese e il cataclisma del lago - Antonio Albanese torna al cinema il 5 febbraio con "Lavoreremo da grandi": una commedia noir tra errori fatali e risate amare. lagazzettadellospettacolo.it
Lavoreremo da Grandi, il nuovo film di Antonio Albanese: dal 5 febbraio al cinema - Trailer esilarante per il nuovo film di Antonio Albanese, Lavoreremo da Grandi. cinema.icrewplay.com
Antonio Albanese torna al cinema: il trailer del suo nuovo film 'Lavoreremo da grandi' - È stato diffuso il trailer ufficiale di "Lavoreremo da grandi", il nuovo film diretto da Antonio Albanese. it.blastingnews.com
LAVOREREMO DA GRANDI Trailer Ufficiale (2026) Antonio Albanese | Al Cinema
C'è ancora qualche posto disponibile per il nostro nuovo corso “Dal cinema muto alla rivoluzione digitale”, che partirà il 10 febbraio. Quattro incontri tenuti dal professor Roberto Della Torre, che si occupa di conservazione e restauro dei film per la Cinetec - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.