al cinema dal 5 febbraio lavoreremo da grandi il nuovo film di antonio albanese nel cast anche giuseppe battiston il video su amicait

(askanews) – Si intitola Lavoreremo da grandi, il nuovo film di e con Antonio Albanese, di cui è stato diffuso il trailer. Nel cast anche Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero, arriverà nelle sale dal 5 febbraio (distribuito da Piperfilm). GUARDA LE FOTO Antonio Albanese in Cetto c’è, senzadubbiamente: le foto del film. È la storia di tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, che attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Umberto è un musicista fallito, che ha mandato in malora l’azienda del padre e ha due separazioni alle spalle; Gigi è stato appena diseredato dalla zia, è ubriaco e indossa una delle sue vecchie parrucche in segno di protesta; Beppe ha una madre molto ingombrante, fa l’idraulico e si dice non abbia mai avuto una ragazza; infine Toni, figlio di Umberto, che entra ed esce dal carcere per piccoli reati. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al cinema, dal 5 febbraio, "Lavoreremo da grandi", il nuovo film di Antonio Albanese. Nel cast, anche Giuseppe Battiston. Il video su Amica.it

Leggi anche: Lavoreremo da Grandi | Il trailer del nuovo film di Antonio Albanese

Leggi anche: Antonio Albanese torna con “Lavoreremo da grandi”: trama, trailer e cast

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lavoreremo da grandi, il trailer del nuovo film di Antonio Albanese; Lavoreremo da grandi, il trailer ufficiale del film [HD]; Lavoreremo da Grandi, il trailer del nuovo film di Antonio Albanese; ‘Lavoreremo da Grandi’ di Antonio Albanese, il poster e il trailer ufficiali.

Lavoreremo da grandi: Antonio Albanese e il cataclisma del lago - Antonio Albanese torna al cinema il 5 febbraio con "Lavoreremo da grandi": una commedia noir tra errori fatali e risate amare. lagazzettadellospettacolo.it