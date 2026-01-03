Natalia Paragoni e l’aborto passato | Ora vivo la gravidanza con ansia

Natalia Paragoni, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha recentemente annunciato di essere in attesa del secondo figlio con il compagno Andrea Zelletta, dopo la nascita di Ginevra. In passato, Paragoni ha condiviso esperienze legate all’aborto, ora affronta questa nuova fase con emozioni contrastanti, tra gioia e ansia. La sua storia riflette le sfide e le emozioni legate alla maternità e ai percorsi personali.

Natalia Paragoni ha annunciato lo scorso mese di essere in attesa del secondo figlio: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il compagno Andrea Zelletta diventeranno genitori di un'altra bambina, dopo la nascita della primogenita Ginevra. Nonostante il momento felice, l'influencer 28enne ha condiviso nelle scorse ore anche un episodio di tutt'altro genere che l'ha vista protagonista, rivelando di aver avuto lo scorso anno un aborto spontaneo. Il racconto di Natalia Paragoni. Natalia Paragoni condivide con i suoi follower diversi aspetti della sua vita privata: non solo consigli di outfit e make-up, ma anche momenti in famiglia e retroscena dalla sua vita di coppia.

