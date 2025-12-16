Casamarciano Prevenzione in Primo Piano | Successo per le Visite Gratuite e la Panchina Rosa

Il 16 dicembre a Casamarciano si è svolta un'importante iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione, con visite gratuite e la posa di una Panchina Rosa. La partecipazione della comunità ha dimostrato l’efficacia di un evento volto a promuovere la salute e la solidarietà, rafforzando il senso di vicinanza e responsabilità tra i cittadini.

Una risposta forte e partecipata da parte della comunità ha segnato la giornata del 16 dicembre a Casamarciano, dove prevenzione e sensibilizzazione sono state al centro di un'iniziativa che ha superato ogni aspettativa. L'ultima tappa del programma di visite gratuite promosso da AMDOS Forino.

