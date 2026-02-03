Il Napoli si prepara a rivedere in campo alcuni dei suoi giocatori chiave. De Bruyne potrebbe tornare già tra fine febbraio e inizio marzo, mentre Anguissa ancora deve affrontare i controlli per un problema alla schiena. La squadra aspetta buone notizie, sperando di recuperare presto gli infortunati.

Al Napoli comincia la conta per il rientro di tanti calciatori adesso infortunati. È massimo Ugolini, in collegamento con Sky Sport, che offre quello che possiamo definire un vero e proprio scadenzario. Ovviamente da prendere un po’ come le pinze, lo dice innanzitutto lui, perché in questi casi non si sa mai. Ecco la conta di Ugolini: “ Mazzocchi dovrebbe rientrare tra Genoa (sabato) e Coppa Italia contro il Como (,martedì 10 febbraio a Napoli alle 21). Politano come Mazzocchi. Rrahmani e Milinkovic probabilmente potrebbero essere disponibili già da sabato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa ha un problema molto delicato alla schiena, va valutato. De Bruyne pronto tra fine febbraio e inizio marzo

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli con Marco Azzi, il ritorno di De Bruyne in campo a fine febbraio rappresenterebbe un passo importante per il Napoli.

