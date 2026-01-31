Angelo con volto Meloni a San Lorenzo in Lucina l' autore del restauro | Ognuno ci vede quello che vuole

Da lapresse.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruno Valentinetti, l’autore del recente restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, si difende dalle polemiche. L’immagine di un angelo, che ricorda molto Giorgia Meloni, ha fatto il giro dei social. Lui dice che “ognuno ci vede quello che vuole” e che se alle persone piace, può anche lasciarlo così. Il pittore spiega che non si è ispirato a persone viventi, ma che l’angelo rappresentato è tutto frutto della sua fantasia, e che sono tutti morti i soggetti da cui ha preso ispir

“ Ognuno ci vede quello che vuole. Se siete contenti, fatelo. É il volto di un angelo. Se mi sono ispirato a persone viventi? No, sono tutti morti”: queste le parole del pittore Bruno Valentinetti, responsabile del recente restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma che è diventato un caso per la somiglianza di un angelo con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ho ricavato il disegno dalla traccia che c’era prima. La somiglianza con Giorgia Meloni? Sono stati fatti altri nomi. C’è anche chi dice che l’altro angelo è Conte ”, aggiunge ridendo. “Sono io che ho fatto il restauro e il lavoro è stato concluso qualche mese fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

angelo con volto meloni a san lorenzo in lucina l autore del restauro ognuno ci vede quello che vuole

© Lapresse.it - Angelo con volto Meloni a San Lorenzo in Lucina, l'autore del restauro: "Ognuno ci vede quello che vuole"

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

Angelo col volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, la denuncia sul restauro

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, qualcuno ha fatto comparire il volto di Giorgia Meloni su un monumento.

Roma, un angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è apparso un affresco che mostra un angelo con il volto di Giorgia Meloni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

Argomenti discussi: Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina spunta il suo ritratto; Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni; Angelo col volto della Meloni a Roma: il caso del restauro.

angelo con volto meloniAngelo con volto di Meloni? Per me non è problema, parla il responsabile della basilicaMonsignor Daniele Micheletti, responsabile di San Lorenzo in Lucina dopo le polemiche: 'Per me non è un problema' ... adnkronos.com

angelo con volto meloniRoma, un angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in LucinaL'affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma che raffigura un angelo ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.