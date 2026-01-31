Angelo con volto Meloni a San Lorenzo in Lucina l' autore del restauro | Ognuno ci vede quello che vuole

Bruno Valentinetti, l’autore del recente restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, si difende dalle polemiche. L’immagine di un angelo, che ricorda molto Giorgia Meloni, ha fatto il giro dei social. Lui dice che “ognuno ci vede quello che vuole” e che se alle persone piace, può anche lasciarlo così. Il pittore spiega che non si è ispirato a persone viventi, ma che l’angelo rappresentato è tutto frutto della sua fantasia, e che sono tutti morti i soggetti da cui ha preso ispir

“ Ognuno ci vede quello che vuole. Se siete contenti, fatelo. É il volto di un angelo. Se mi sono ispirato a persone viventi? No, sono tutti morti”: queste le parole del pittore Bruno Valentinetti, responsabile del recente restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma che è diventato un caso per la somiglianza di un angelo con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ho ricavato il disegno dalla traccia che c’era prima. La somiglianza con Giorgia Meloni? Sono stati fatti altri nomi. C’è anche chi dice che l’altro angelo è Conte ”, aggiunge ridendo. “Sono io che ho fatto il restauro e il lavoro è stato concluso qualche mese fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Angelo con volto Meloni a San Lorenzo in Lucina, l'autore del restauro: "Ognuno ci vede quello che vuole" Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina Angelo col volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, la denuncia sul restauro Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, qualcuno ha fatto comparire il volto di Giorgia Meloni su un monumento. Roma, un angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è apparso un affresco che mostra un angelo con il volto di Giorgia Meloni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina Argomenti discussi: Meloni faccia d’angelo, dal restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina spunta il suo ritratto; Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma; E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni; Angelo col volto della Meloni a Roma: il caso del restauro. Angelo con volto di Meloni? Per me non è problema, parla il responsabile della basilicaMonsignor Daniele Micheletti, responsabile di San Lorenzo in Lucina dopo le polemiche: 'Per me non è un problema' ... adnkronos.com Roma, un angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in LucinaL'affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma che raffigura un angelo ... msn.com Divampa la polemica per il restauro di un angelo raffigurato con il volto della premier Giorgia Meloni all'interno della chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Il parroco ammette: "In effetti la somiglianza c'è, ma io avvevo chiesto solo un restauro". Insorge il P facebook Nei lavori di restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, in un affresco sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia il volto generico di un cherubino è stato sostituito con un angelo che ha le sembianze della presidente del Consiglio Giorgia M x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.