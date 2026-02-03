Un'opera che torna alle origini. Dopo aver controllato negli archivi, gli esperti hanno deciso di ripristinare l’affresco originale, realizzato nel 2000. Ora, l’intervento si farà solo dopo aver verificato tutte le discrepanze con l’immagine originale, per restituire al volto di Meloni la sua versione autentica.

Si va verso il ripristino dell'opera originale con la rimozione del presunto volto della premier dall'affresco presente nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma. Sembra essere questa la direzione in cui si muovono i vertici della Soprintendenza in merito al famoso angelo con il volto di Giorgia Meloni che avrebbe assunto l'attuale aspetto dopo l'intervento di "restauro" del 2025., I tempi rimangono incerti, quel che invece è sicuro è che si deve attendere l'esito delle verifiche negli archivi della Soprintendenza stessa - essendo la chiesa in questione un ben vincolato - per individuare la documentazione, sia fotografica sia di progetto, relativa al dipinto originale, realizzato nel 2000. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Angelo con il volto di Meloni, si va verso il ripristino dell'opera originale

Il parroco della basilica di San Lorenzo in Lucina, Daniele Micheletti, si schiera a difesa del restauratore che ha lavorato sull’affresco con il volto di Meloni.

La premier scherza sui social, ma a Roma l’immagine di un angelo con il suo volto fa discutere.

