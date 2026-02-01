Angelo col volto di Meloni il parroco difende l’autore | Anche Caravaggio lo faceva non ritoccherò l’opera

Il parroco della basilica di San Lorenzo in Lucina, Daniele Micheletti, si schiera a difesa del restauratore che ha lavorato sull’affresco con il volto di Meloni. Micheletti spiega che anche Caravaggio si ispirava a persone conosciute e che non ha intenzione di cambiare nulla all’opera. La polemica continua, ma il sacerdote resta fermo sulla sua posizione.

Il parroco di San Lorenzo in Lucina, Daniele Micheletti, si schiera a difesa del restauratore che ha ripristinato l'affresco con il volto di Meloni.

Bruno Valentinetti, 83 anni, si occupa del restauro degli angeli nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma.

