Un angelo con il volto di Giorgia Meloni La premier scherza sui social | Decisamente non somiglio a un angelo

La premier scherza sui social, ma a Roma l’immagine di un angelo con il suo volto fa discutere. È successo nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, dove di recente sono stati fatti lavori di restauro. La Meloni ha preso la cosa con ironia, dicendo che non somiglia affatto a un angelo. La fotografia circola online, e anche tra i fedeli si commenta tra sorriso e sorpresa.

Un angelo con il volto della premier Giorgia Meloni. Accade a Roma, precisamente nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, dove di recente sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione e restauro. Qualcuno, forse un visitatore, ha notato che una delle due figure angeliche effigiate sulla parete ai lati del busto marmoreo di Umberto II di Savoia avrebbe i lineamenti del viso somiglianti a quelli della presidente del Consiglio. L'angelo con il volto di Meloni. A riportare la segnalazione è il quotidiano La Repubblica. Secondo quanto ricostruito, prima del restauro, il monumento funebre di Umberto II era affiancato da due angeli, entrambi con i tratti di un cherubino generico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Un angelo con il volto di Giorgia Meloni". La premier scherza sui social: "Decisamente non somiglio a un angelo" Approfondimenti su Giorgia Meloni Meloni faccia d'angelo, nella basilica di Roma dopo il restauro «il cherubino che le assomiglia». La premier: «No, decisamente non somiglio a un angelo» Meloni si presenta con un volto che ricorda un cherubino nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Meloni scherza su affresco con il suo volto: “No, decisamente non sembro un angelo” Giorgia Meloni risponde alle polemiche su un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo; Angelo Rollino presenta In morte di un’amica alla Biblioteca Civica di Vercelli; Roma, spunta il volto di Giorgia Meloni su un angelo in chiesa: giallo a San Lorenzo in Lucina; Era un angelo esiliato: il viaggio (in endecasillabi) di Giovanna Apostoli sulle tracce di Carl Gustav Jung. Un angelo con il volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina: mistero e polemicaUn angelo con il volto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che veglia sul busto marmoreo di Umberto II di Savoia. Succede nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, uno de ... tg.la7.it Un angelo con il volto di Giorgia Meloni? Mistero e polemica su un restauro in una chiesa di RomaAGI - L'angelo ha il voto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A sollevare il 'caso' sul restauro di un affresco all'interno dell'antichissima basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è un' ... msn.com Giorgia Meloni si fa una risata via Facebook, la Diocesi cade dal pero, le opposizioni incalzano e il ministero della Cultura manda niente meno che un’ispezione della Sovrintendenza. Tutto per colpa di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San - facebook.com facebook L'angelo della Basilica è Giorgia Meloni Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina ift.tt/SfYJiBe x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.