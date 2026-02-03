Angelo con il volto di Meloni il Vaticano interviene | Va ripristinato Arriva il diktat

Il Vaticano ha chiesto di togliere il volto di Meloni dall'angelo nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. La Santa Sede ha deciso che l’immagine deve essere modificata e che l’affresco tornerà alla versione originale. La questione ha creato subito tensione tra le autorità ecclesiastiche e le autorità locali.

Il volto di Giorgia Meloni sull'angelo della chiesa di San Lorenzo in Lucina non piace al Vaticano. La Santa Sede è intervenuta formalmente sulla vicenda, facendo sapere che l'immagine dovrà essere modificata e che l'affresco tornerà alla versione precedente. A chiarire la posizione è stato anche il cardinale Baldo Reina che, in una nota ufficiale, ha sottolineato «con fermezza che le immagini d'arte sacra e della tradizione cristiana non possono essere oggetto di utilizzi impropri o strumentalizzazioni, essendo destinate esclusivamente a sostenere la vita liturgica». Sulla stessa linea si è mossa la soprintendenza, che ha avviato un'indagine per verificare quanto accaduto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Angelo con il volto di Meloni, il Vaticano interviene: “Va ripristinato”. Arriva il diktat Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina San Lorenzo in Lucina, il Vaticano blocca l’angelo: “Il volto di Meloni va cancellato” A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, scoppia una polemica dopo che qualcuno ha notato un dettaglio sull’affresco degli angeli. Angelo con il volto di Meloni, si va verso il ripristino dell'opera originale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina Argomenti discussi: L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?; Un angelo con il volto di Meloni: scoppia il caso a Roma. Il Vicariato: non strumentalizzare l’arte; L'angelo della Basilica è Giorgia Meloni? Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina; Le immagini dell'angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Angelo con il volto di Meloni, si va verso il ripristino dell'opera originaleIn corso le verifiche per raffrontare l'attuale affresco con quello del 2000. Nel caso di incongruenze al via l'intervento di ripristino ... tgcom24.mediaset.it L’angelo con il volto della premier Meloni: è bufera, la Diocesi avvia un’indagineÈ scoppiata nel fine settimana una polemica destinata a far discutere tra arte, politica e simboli religiosi. Al centro dello scandalo c’è un angelo ... itacanotizie.it Con l'angelo Meloni, i meme entrano in chiesa. Il volto della premier dipinto a San Lorenzo in Lucina. Il linguaggio ipermoderno e digitale irrompe nell'iconografia religiosa, e tuttavia lo fa con strumenti analogici. Di Guido Vitiello - facebook.com facebook A Roma, la capitale d’Italia, il volto di un angelo in una chiesa storica ha iniziato a somigliare alla primo ministro Giorgia Meloni dopo un lavoro di restauro, spingendo il Ministero della Cultura ad avviare diverse indagini. Il caso è legato alla Basilica di San Lor x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.