San Lorenzo in Lucina il Vaticano blocca l’angelo | Il volto di Meloni va cancellato

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, scoppia una polemica dopo che qualcuno ha notato un dettaglio sull’affresco degli angeli. Uno di loro ha il volto di Giorgia Meloni, e subito sono scattate le proteste. Il Vaticano ha deciso di bloccare l’angelo e di cancellare il volto della presidente del Consiglio, scatenando un acceso dibattito tra chi difende l’arte e chi vede in questa scelta un atto politico. La questione divide parrocchiani, artisti e politici, mentre il caso continua a far discutere.

A Roma è scoppiato un caso che mescola arte, religione e politica. Tutto ruota attorno a un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, dove qualcuno ha notato un dettaglio particolare: uno degli angeli dipinti ha il volto di Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio. Il dipinto si trova nella cappella del Crocifisso ed è stato realizzato nel 2000. Il problema? Il restauratore Bruno Valentinetti avrebbe modificato l'opera originale, dando all'angelo le sembianze della premier. Quando la notizia è arrivata alle orecchie del Vaticano, la reazione è stata immediata. Meloni angelo a San Lorenzo in Lucina (fonte: La Repubblica Roma) Monsignor Daniele Micheletti, rappresentante della Santa Sede, ha chiesto ufficialmente la rimozione del volto di Meloni.

