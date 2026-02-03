Angelo col volto di Giorgia Meloni si cerca il disegno originale | sarà il Vicariato a decidere se cancellarlo

Gli investigatori stanno cercando l’originale dell’angelo di San Lorenzo in Lucina, che raffigura Giorgia Meloni. Si scava tra fotografie e disegni d’archivio per capire se esiste un disegno autentico o se il volto modificato è stato aggiunto successivamente. Il Vicariato deciderà se cancellare o conservare questa rappresentazione.

