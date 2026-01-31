‘Angelo con il volto di Giorgia Meloni’ il Vicariato e il Ministero della Cultura indagano

Un affresco in restauro da due anni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha fatto parlare di sé. Nei giorni scorsi, è spuntato un cherubino con il volto della premier Giorgia Meloni. Il Vicariato e il Ministero della Cultura hanno avviato subito un’indagine per capire come sia finito lì e cosa significhi questa rappresentazione.

Un angelo che sembra Giorgia Meloni, in una basilica romana, nel cuore del centro storico. Tanto è bastato per trasformare un intervento di restauro apparentemente senza importanza in un caso politico, culturale e istituzionale che ora coinvolge il Vicariato di Roma, il Ministero della Cultura e le opposizioni parlamentari. Tutto ruota attorno alla cappella del Crocifisso nella basilica di San Lorenzo in Lucina, dove un cherubino raffigurato in un affresco di recente fattura (realizzato nel 2000) e interessato da operazioni di restauro dal 2023, ha attirato l’attenzione per una sorprendente somiglianza con il volto del presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - ‘Angelo con il volto di Giorgia Meloni’, il Vicariato e il Ministero della Cultura indagano Approfondimenti su Giorgia Meloni "Un angelo con il volto di Giorgia Meloni". La premier scherza sui social: "Decisamente non somiglio a un angelo" In Basilica San Lorenzo in Lucina angelo con volto Meloni. L’opposizione attacca. Stupore in Vicariato In Basilica San Lorenzo in Lucina, un dipinto con il volto che ricorda Meloni ha scatenato polemiche. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo; Roma, spunta il volto di Giorgia Meloni su un angelo in chiesa: giallo a San Lorenzo in Lucina; E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni; Roma, parroco di San Lorenzo: Angelo con volto di Meloni? In effetti somiglianza c'e'. Un angelo con il volto di Giorgia Meloni nella Basilica San Lorenzo in Lucina: scatta il dibattito politicoUn angelo restaurato nella Basilica di San Lorenzo in Lucina scatena polemiche: sembra avere le fattezze della premier Giorgia Meloni. La reazione delle opposizioni è immediata. notizie.it Meloni, il restauratore dell'angelo con il volto della premier: «Ognuno ci vede quello che vuole. Il disegno c'è da 25 anni» VIDEO«Meloni nel volto dell'angelo? Ognuno ci vede quello che vuole. Se siete contenti, fatelo. Quello è il volto di un angelo. Se mi sono ispirato a persone viventi? No, sono ... ilgazzettino.it Giorgia Meloni si fa una risata via Facebook, la Diocesi cade dal pero, le opposizioni incalzano e il ministero della Cultura manda niente meno che un’ispezione della Sovrintendenza. Tutto per colpa di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San - facebook.com facebook L'angelo della Basilica è Giorgia Meloni Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina ift.tt/SfYJiBe x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.