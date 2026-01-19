Un percorso di quasi 6 mila chilometri | Andrea Schiumarini debutta all' Africa Eco Race

Andrea Schiumarini, pilota forlivese, affronta il suo debutto all’Africa Eco Race, un percorso di circa 6.000 chilometri. Per lui, l’Africa rappresenta un luogo speciale, simbolo di crescita e passione nel mondo dei rally raid, dove può esprimere al massimo le proprie capacità di guida e determinazione.

Numeri da record per l’Africa Eco Race 2026

L’Africa Eco Race 2026 prenderà il via il 26 gennaio da Tangeri, con arrivo previsto il 7 febbraio al Lago Rosa di Dakar. Quest’anno, sono 289 gli iscritti tra le diverse categorie, confermando l’interesse crescente per questa storica competizione che attraversa il continente africano. La gara rappresenta un importante evento sportivo e di endurance, unendo appassionati e professionisti in un percorso che unisce tradizione e avventura.

