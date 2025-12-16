pronto soccorso le dimissioni del direttore segnale chiaro

Le recenti dimissioni del direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati segnalano una crisi crescente nel settore. In un contesto in cui il 26% dei pronto soccorso italiani avrà meno della metà dei medici necessari da gennaio 2026, l’episodio evidenzia le criticità e le sfide che coinvolgono l’intera rete sanitaria.

Tempo di lettura: 3 minuti La nota del Segretario Territorial e NurSind Romina Iannuzzi e del Segretario Aziendale Michele Rosapane dopo le dimissioni del direttore dell’unità del Pronto Soccorso del Moscati “Circa un mese fa un’indagine della società scientifica SIMEU ha rivelato che, da gennaio 2026, il 26% dei pronto soccorso italiani avrà meno della metà dei medici necessari, mentre il 65% opererà con meno del 75% dell’organico. Una situazione allarmante che non risparmia neanche la nostra realtà locale. Da anni, come organizzazione sindacale, denunciamo le gravi criticità strutturali del Sistema dell’Emergenza Urgenza su tutto il territorio regionale e locale. Anteprima24.it

