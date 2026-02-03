Andate via | e spara 4 colpi a salve dal balcone per scacciare dei ragazzi sotto casa

Un uomo di 75 anni ha sparato quattro colpi a salve dal suo balcone per spaventare alcuni ragazzi che stazionavano sotto casa. L’episodio è avvenuto nel quartiere di Barra a Napoli. Dopo il gesto, i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno denunciato l’uomo, sequestrando la pistola con cui ha sparato. Nessuno si è ferito.

A Napoli, nel quartiere di Barra, un 75enne ha "scacciato" ragazzi molesti dal balcone di casa sparando quattro colpi a salve: denunciato, pistola sequestrata.

