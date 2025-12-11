Raduno di CasaPound a Cagliari | Dove sono gli antifascisti? Una donna dal balcone li zittisce | Qui
Alcuni militanti di CasaPound si sono radunati a Cagliari, davanti a una delle loro sedi, al grido di: "Dove sono gli antifascisti?". Una donna, affacciatasi dal balcone, ha risposto zittendoli: "Sono qui! Io sono antifascista". La scena è stata ripresa e il video rapidamente diffuso sul web. 🔗 Leggi su Fanpage.it
