Tania Bellinetti precipitata dal balcone a Bologna il pm | Sua morte conseguenza dei maltrattamenti dell'ex

La Procura di Bologna ha stabilito un legame tra la morte di Tania Bellinetti, 47 anni, precipitata dal balcone il 8 aprile scorso, e i maltrattamenti subiti dall’ex compagno, Selmi Faiez. L’indagine ha evidenziato come le violenze precedenti abbiano avuto un ruolo determinante nel tragico evento.

