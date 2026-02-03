Andare a Milano lunedì con lo sciopero | Un ‘dramma’ pieno di imprevisti
Questa settimana a Milano si presenta complicata. Lunedì, lo sciopero dei trasporti ha causato caos e disagi. Marco, 40 anni, che di solito prende il treno per andare a lavorare in città, si trova di fronte a una giornata difficile. La sua routine quotidiana è stata sconvolta da imprevisti e ritardi, e ora deve trovare soluzioni alternative per arrivare in ufficio. La città si prepara a un giorno di caos, con molti che si chiedono come superare le difficoltà.
Lunedì prossimo, la Circumvesuviana ha proclamato uno sciopero di 24 ore, prevedendo possibili disagi per gli utenti.
È stato confermato uno sciopero dei treni anche per lunedì 12 gennaio, che potrebbe causare disagi ai pendolari della zona di Novara e del Vco.
Milano-Cortina, i Giochi blindano la città: l'agenda dei divieti, tra strade off limits e scuole chiuse che protestano; Scuole chiuse per le Olimpiadi, è polemica; Sciopero Trenord, disagi per i pendolari verso Milano: cancellate corse in fascia garantita; Milano, indagato per omicidio poliziotto che ha sparato a un 28enne.
