Circumvesuviana proclamato lo sciopero di 24ore per lunedi

Lunedì prossimo, la Circumvesuviana ha proclamato uno sciopero di 24 ore, prevedendo possibili disagi per gli utenti. È importante pianificare gli spostamenti in anticipo e consultare eventuali aggiornamenti sui servizi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si annunciano disagi lunedì prossimo per gli utenti della Circumvesuviana. Come fa sapere l’Ente Autonomo Volturno, infatti, il “19 gennaio è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore da parte dell’organizzazione sindacale Confail che interesserà il solo personale viaggiante delle linee vesuviane avente come motivazione: problematiche organizzazione aziendale”. “Durante l’ultima proclamazione di sciopero da parte di Confail – come sottolineato sempre da Eav – la percentuale di adesione è stata del 47%”, il dato è riferito allo sciopero del 12 novembre scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Circumvesuviana, proclamato lo sciopero di 24ore per lunedi Leggi anche: Volotea, proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore Leggi anche: Oggi c’è lo sciopero di giornaliste e giornalisti proclamato dalla Fnsi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia, Circumvesuviana a rischio; Trasporti Napoli, dal 16 gennaio dieci linee bus cambiano percorso: tutte le variazioni; Trasporti, rinviato lo sciopero previsto a Napoli per l'8 gennaio: la nuova data; Circum, nuovo treno in prova ma il servizio viene ridotto. Pendolari protestano. Sciopero di 24 ore, lunedì disagi per gli utenti della Circumvesuviana - Si annunciano disagi lunedì prossimo per gli utenti della Circumvesuviana. ansa.it

Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia, Circumvesuviana a rischio - Confail ha proclamato, infatti, un'agitazione del personale divisione ferro e del personale viaggi ... napolitoday.it

Sciopero EAV il 19 gennaio 2026: stop di 24 ore sulle linee Vesuviane, garantite le fasce protette - Durante l’intera giornata, la regolarità delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori che aderiranno allo sciopero. agro24.it

Problemi tecnici, Circum interrotta tra Torre Annunziata e Vico Equense. Passeggeri al buio Nel treno della Circumvesuviana diretto a Napoli diventa tutto buio. Poi una voce annuncia: "C'è un problema di tensione elettrica, ci dispiace ma la linea è interrotta". - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.