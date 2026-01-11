Treni confermato lo sciopero di lunedì | viaggi a rischio per tutta la giornata

È stato confermato uno sciopero dei treni anche per lunedì 12 gennaio, che potrebbe causare disagi ai pendolari della zona di Novara e del Vco. Dopo l’interruzione di ieri, si prevede una giornata di possibili variazioni e ritardi nei servizi ferroviari, influenzando i viaggi programmati per la giornata. È consigliabile verificare gli aggiornamenti e pianificare con anticipo gli spostamenti.

Dopo lo sciopero di ieri, sabato 10 gennaio, domani, lunedì 12, sarà un'altra giornata con possibili disagi per i pendolari novaresi e del Vco. É infatti confermato lo sciopero del personale Trenord in programma dalle 3 del 12 alle 2 del 13 gennaio.L'agitazione sindacale indetta da Orsa Ferrovie. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Trenord, confermato lo sciopero del week end: viaggi a rischio per 8 ore domenica 16 novembre Leggi anche: Sciopero generale: treni fermi per tutta la giornata di domani La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ferrovie doppio sciopero | sabato 10 e lunedì 12 gennaio. Oggi scatta lo sciopero dei treni (ma non sarà l'unico): gli orari di Trenord - A partire dalle 21 di venerdì 9 gennaio è stato proclamato uno sciopero nazionale indetto dai sindacati. milanotoday.it Un abbonamento unico, al prezzo di 60 euro al mese (scontato del 50% per gli under 26) per viaggiare con autobus e treni in tutta la Spagna. Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha confermato che questa nuova tipologia di abbonamento - e anche l'estensione p - facebook.com facebook

