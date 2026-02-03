Pesaro si prepara a salire sul palco di Sanremo, anche se solo con uno spot Rai. La città ha scelto il Rossini come sfondo e invita tutti i cittadini a partecipare. L’obiettivo è cantare insieme i successi di Nada e Mia Martini, coinvolgendo tutta la provincia in un grande coro collettivo.

Anche Pesaro canta Sanremo. E tutti potranno unirsi al coro: l’invito è per tutta la città e provincia a partecipare per cantare Nada e Mia Martini. L’appuntamento è per venerdì in piazzale Lazzarini dalle 11.30 alle 14. Un luogo centrale e simbolico della città. Ma anche sinfonico: proprio lì c’è il Teatro Rossini. Peccato però che sia chiuso dallo scorso autunno per manutenzione. Ma sinfonico anche perché lì c’è la statua tributo a Luciano Pavarotti che in vita aveva un forte legame con la città di Rossini. Statua al centro di una serie di una sinfonia di polemiche nazionali per la pista di ghiaccio nel periodo natalizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Pesaro va a Sanremo. La città scelta per uno spot Rai . Tutti a cantare davanti al Rossini

