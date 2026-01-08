Addio al Guappo se ne va uno dei simboli della città di Pesaro

Pesaro si congeda da Franco Raffaelli, noto come “Il Guappo”, uno dei simboli della città. La sua scomparsa, avvenuta l’8 gennaio 2026, rappresenta una perdita significativa per la comunità locale, che lo ha sempre riconosciuto come figura di riferimento. La città ricorderà con rispetto e affetto la sua presenza, testimonianza di un legame profondo con il territorio e le sue tradizioni.

Pesaro, 8 gennaio 2026 – Pesaro saluta uno dei suoi volti più riconoscibili. È morto Franco Raffaelli, per tutti semplicemente “Il Guappo”. Aveva 82 anni. Da Natale era ricoverato nel reparto di Medicina dell’Ospedale San Salvatore, dove era seguito dal personale sanitario. Raffaelli era una presenza costante nella vita cittadina. Andava sempre in giro in bicicletta. Inconfondibile, sempre in giro con la sua inseparabile bicicletta, indossava il giubbetto blu della Duke University e sfoggiava quel baffo bianco che negli anni era diventato quasi un marchio di fabbrica. Bastava incrociarlo una volta per ricordarselo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

