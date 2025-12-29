Sanremo Rai Pubblicità aumenta la richiesta economica per gli spot

Rai Pubblicità ha incrementato la richiesta economica per gli spazi pubblicitari durante il Festival di Sanremo, con l’obiettivo di raccogliere circa 70 milioni di euro quest’anno. Questa strategia nasce in risposta alle esigenze finanziarie legate alla manifestazione, dopo il contributo di 4 milioni di euro versato dalla Rai al Comune ospitante. La decisione riflette le sfide economiche del settore pubblicitario legate all’evento musicale più importante d’Italia.

L'obiettivo di quest'anno è raccogliere 70 milioni di euro, Rai Pubblicità cerca di sopperire alla mancanza economica per il festival di Sanremo dopo che la Rai ha dovuto dare 4 milioni di euro al comune ospitante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Festival di Sanremo a Torino? Allarme su indotto ligure e pubblicità Rai - La trattativa per il Festival di Sanremo 2026 è arrivata all’ultimatum: la Rai, guidata dall’AD Giampaolo Rossi, ha fissato la prossima settimana come scadenza per trovare un accordo con il Comune di ... primaonline.it

Un Festival lontano da Sanremo è impossibile: perché l’evento Rai è bloccato per i prossimi 3 anni - Dopo la presentazione dei palinsesti Rai dello scorso 27 giugno, qualcuno ha aperto i rubinetti della polemica attorno ... fanpage.it

Sanremo resta in Rai, Mediaset e Discovery non partecipano al bando: «Arrivata una sola busta d'offerta» - Così il direttore artistico e conduttore dell'ultima edizione di Sanremo, Carlo Conti, aveva commentato, nel dicembre ... corriereadriatico.it

illustrazione: Bruna Moretti, manifesto pubblicitario per il Carnevale di Sanremo, advertising poster for the Sanremo Carnival, 1939 – collezione Salce Bruna Moretti (Ivrea, 1904 – Milano, 1989) è stata una disegnatrice, illustratrice e pittrice italiana. Esordisce - facebook.com facebook

Festival di Sanremo, spot più cari. La Rai “copre” l’aumento chiesto dal Comune x.com