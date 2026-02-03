Anche la Spagna vieterà i social ai minori di 16 anni

Il governo spagnolo annuncia che vieterà l’uso dei social ai minori di 16 anni. La decisione segue l’esempio di altri Paesi e mira a proteggere i giovani dai rischi del web. La misura entrerà in vigore nei prossimi mesi e riguarda tutte le piattaforme più popolari. La ministra della Salute spiega che si tratta di una scelta per tutelare i minori e limitare l’influenza dei social sulla loro crescita. La proposta divide opinioni, tra chi appoggia la tutela e chi teme effetti sulla libertà dei giovani.

Il governo progressista spagnolo ricalca la posizione di alcuni paesi del mondo e decide di vietare l'utilizzo dei social media ai minori di 16 anni. È quanto annunciato oggi dal premier Pedro Sanchez, intervenendo al World Government Summit di Dubai, anticipando cinque misure con le quali Madrid.

