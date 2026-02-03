Anche la Spagna vieterà i social agli under 16 | sarà il primo Paese europeo a farlo

La Spagna si prepara a vietare l’uso dei social network ai minori di 16 anni, diventando il primo paese europeo a farlo. Dopo le parole del premier Pedro Sánchez, il governo annuncia che i giovani sotto questa età non potranno più accedere alle piattaforme social, seguendo l’esempio dell’Australia. La decisione mira a proteggere i bambini dai rischi del mondo digitale.

Dopo l'annuncio del premier Pedro Sánchez, la Spagna si prepara a seguire il modello Australia mettendo al bando i social network per i minori di 16 anni: "Proteggiamo i nostri figli dal Far West digitale". Possibile un effetto domino che coinvolgerà anche altri Paesi europei.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Pedro Sánchez

L’Australia ha annunciato il divieto dei social network per i minori di 16 anni, diventando il primo Paese al mondo a prendere questa misura.

L'Australia diventa il primo paese al mondo a vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, a partire dal 10 dicembre 2025.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pedro Sánchez

Argomenti discussi: Francia e Spagna verso il divieto dei social agli adolescenti; Io sono Farah, trame turche: Mehmet aggredisce Bekir e gli vieta di avvicinarsi a Gonul.

Anche la Spagna vieterà i social agli under 16: sarà il primo Paese europeo a farloDopo l'annuncio del premier Pedro Sánchez, la Spagna si prepara a seguire il modello Australia mettendo al bando i social network per i minori di 16 anni ... fanpage.it

Spagna, Sanchez: Vieteremo i social ai minori di 16 anniPedro Sanchez, Bruxelles, 23 gennaio 2026 (AP Photo/Omar Havana) Il premier della Spagna Pedro ... msn.com

La Spagna vieta l'accesso ai social network ai minori di 16 anni. Sanchez: "Serve a contrastare abusi" x.com

Mentre negli USA si intensifica la stretta sull'immigrazione e l'Europa chiude le porte, la Spagna del governo Sánchez sceglie la strada opposta: una sanatoria straordinaria che porterà alla regolarizzazione di circa 500.000 persone migranti irregolari. La misur - facebook.com facebook