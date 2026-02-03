Anas Sospensione dei lavori alla galleria del Comelico per i Giochi olimpici

L’Anas ha deciso di fermare i lavori nella galleria del Comelico per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La sospensione riguarda le attività di cantiere che erano in corso, per evitare problemi legati alle manifestazioni sportive in programma tra pochi mesi. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e organizzazione, e si tratta di una misura temporanea. Restano ancora da capire le tempistiche di riavvio dei lavori e come questa decisione influenzerà i lavori complessivi sulla strada.

L’Anas ha sospeso i lavori nella galleria del Comelico a causa dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. La sospensione, che interrompe le attività di cantiere dal 4 al 22 febbraio 2026, è prevista per garantire la fluidità della circolazione nei periodi di alto traffico legati all’evento. La galleria, situata sulla strada statale 52 “Carnica” tra i comuni di Auronzo e Santo Stefano di Cadore, sarà aperta al transito 24 ore su 24, senza limitazioni orarie. Il provvedimento è stato adottato in concerto con la Prefettura di Belluno. I lavori saranno così interrotti per permettere il pieno utilizzo della strada per gli spettatori, i partecipanti e i trasporti di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ghali sarà tra gli artisti che si esibiranno alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

Laura Pausini, riconosciuta artista internazionale, parteciperà come artista principale alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

