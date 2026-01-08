M5s | Il futuro di Cerano non è operazione folkloristica servono risposte certe

Il dibattito sul futuro della centrale di Cerano si intensifica a Brindisi, con il Sindaco Giuseppe Marchionna che sottolinea l'importanza di risposte concrete e non di operazioni folkloristiche. La questione, ormai al centro dell’attenzione politica locale, richiede un approccio serio e responsabile per garantire uno sviluppo sostenibile e stabile per la comunità.

BRINDISI – Si infiamma lo scontro politico a Brindisi dopo le recenti dichiarazioni del Sindaco Giuseppe Marchionna sul futuro della centrale di Cerano. Il Movimento 5 Stelle, attraverso una nota del capogruppo Roberto Fusco, ha risposto duramente alla decisione del primo cittadino di liquidare.

