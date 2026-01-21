America's Cup team a Napoli a maggio 2026 | corsa sui lavori a Bagnoli bisogna anticipare di 2 mesi

A Napoli, i team dell'America's Cup arriveranno a fine maggio 2026, con pre-regate previste per luglio. Per rispettare le tempistiche, si sta valutando di anticipare di 1-2 mesi i lavori a Bagnoli, secondo quanto dichiarato dal sindaco Manfredi. Questa modifica potrebbe consentire di rispettare il calendario e assicurare lo svolgimento delle competizioni nel rispetto dei piani iniziali.

I team dell'America's Cup a Napoli già a fine maggio. Pre-regate a luglio. Manfredi sui lavori a Bagnoli: "Si valuta di poter anticipare di 1-2 mesi”. Sfida New Zealand-Luna Rossa per avere gli hotel al Rione Terra di Pozzuoli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti discussi: Il 21 gennaio a Napoli la presentazione ufficiale dell'America's Cup Partnership e dei Team; LA LOUIS VUITTON 38ª AMERICA’S CUP AVVIA LA ROAD TO NAPLES CON L’ANNUNCIO DELLA REGIONE SARDEGNA E DELLA CITTÀ DI CAGLIARI COME SEDE DELLA PRIMA REGATA PRELIMINARE, IN PROGRAMMA A MAGGIO 2026; America's Cup, Luna Rossa e altri 4 team in gara già a maggio a Cagliari; America’s Cup, tutto pronto per la presentazione ufficiale: così inizia la sfida dei 5 team.

America's Cup, presentati i Team a Palazzo Reale a NapoliNel teatro di corte di Palazzo Reale a Napoli presentata la 38esima edizione dell'America's Cup. La prima gara si disputerà il 10 luglio 2027 e a contendersi ... lapresse.it

