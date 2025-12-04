Arriva il Progetto ambiente il percorso nelle scuole primarie per educare alla sostenibilità
FALCONARA MARITTIMA - Gare per differenziare i rifiuti, laboratori artistici di riuso, giochi investigativi per riconoscere le specie animali e vegetali: sono alcune attività del nuovo percorso di educazione ambientale che il Comune ha avviato nelle scuole primarie di Falconara. Le lezioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
