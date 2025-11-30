Progetto Life MILCH | una nuova alleanza per la riduzione degli Interferenti Endocrini nei bambini
Si è svolto venerdì 28 e sabato 29 novembre il VII convegno "Ambiente, diabete e endocrinopatie in pediatria" curato dalla professoressa M. E. Street, occasione in cui si è raggiunto un altro importante traguardo per il progetto Life MILCH cofinanziato dai fondi europei (www.lifemilch.eu).La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
«Predatori silenziosi» è il workshop organizzato dal Progetto LIFE Predator a Cameri (NO) il 5 dicembre 2025. Si tratta di un convegno gratuito e ad accesso libero, ospitato nella bella cornice di Villa Picchetta dalle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza finale progetto LIFE SeaForest 28/11, sede ISPRA di Roma e online I risultati del progetto di conservazione e ripristino delle praterie di Posidonia oceanica e confronto tra esperti internazionali sulla tutela di questo ecosistema. isprambiente.go Vai su X
Il progetto della nuova piscina. L’idea del partner privato per l’impianto da 7,5 milioni - Invariato l’iter di demolizione e ricostruzione in due fasi: prima le vasche interne poi l’esterno Massa, ... Si legge su lanazione.it
Banca Progetto ottiene 350 milioni di euro di nuova liquidità da Jp Morgan - L’operazione si inserisce nel contesto della cartolarizzazione Progetto pmi 5, legata a finanziamenti erogati a pmi e midcap dalla banca guidata da Paolo Fiorentino Banca Progetto ottiene 350 milioni ... Riporta milanofinanza.it
Approvato il progetto per la nuova funivia di San Genesio - Con 26 voti favorevoli, 4 contrari e 6 astenuti, il consiglio comunale di Bolzano ha dato parere positivo al progetto della nuova stazione a valle della funivia per San Genesio, ferma dal 2020. rainews.it scrive