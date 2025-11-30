Progetto Life MILCH | una nuova alleanza per la riduzione degli Interferenti Endocrini nei bambini

Si è svolto venerdì 28 e sabato 29 novembre il VII convegno "Ambiente, diabete e endocrinopatie in pediatria" curato dalla professoressa M. E. Street, occasione in cui si è raggiunto un altro importante traguardo per il progetto Life MILCH cofinanziato dai fondi europei (www.lifemilch.eu).La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it