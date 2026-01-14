Lupi arrivati in città il Comune non può catturarli | Vanno portati in riserve naturali

Nella notte tra domenica e lunedì, nella zona tra le Grazie e il Verbena ad Ancona, sono stati avvistati dei lupi nelle aree urbane. Il Comune ha dichiarato di non poter intervenire direttamente e ha suggerito di condurre gli animali nelle riserve naturali, dove possano essere tutelati e monitorati nel rispetto delle normative vigenti. La presenza di questi animali in città solleva questioni di sicurezza e conservazione.

Ancona, 14 gennaio 2026 – L’ultimo avvistamento domenica notte, nella zona tra le Grazie e il Verbena. Ultimo di una lunga serie, anche a ridosso dei centri abitati. Motivo per il quale il Comune – ente le cui competenze, in materia di lupi, sono fortemente limitate – prova a giocarsi una carta nuova. Quella di “chiedere alle autorità preposte dalla legge - cioè abilitate a trattare con i lupi, come ad esempio i carabinieri forestali - che gli esemplari che girano in città vengano presi in sicurezza e portati nelle riserve naturali”, spiega il vicesindaco con delega alla Sicurezza urbana Giovanni Zinni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lupi arrivati in città, il Comune non può catturarli: “Vanno portati in riserve naturali” Leggi anche: Avvistamenti di lupi vicino alla città, Zinni: “Specie protetta, il Comune non può intervenire ma informerà i cittadini” Leggi anche: Con 235 milioni di euro per il turismo, l’Italia valorizza borghi e riserve naturali Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. 87 LUPI RECUPERATI MORTI IN PIEMONTE NEL 2025 Eravamo arrivati a 65 ai primi di novembre, e fu facile per noi prevedere come il 2025 sarebbe stato l'anno record per il recupero di lupi morti in Piemonte. Infatti, sono 87 quelli confermati ufficialmente d - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.