Il 16 ottobre 2026, il Teatro Colosseo di Torino ospiterà una tappa del tour di Tullio De Piscopo, in occasione degli 80 anni del celebre batterista. L’evento, intitolato “80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!”, rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sue più grandi produzioni. Un appuntamento da segnare nel calendario per gli appassionati di musica e per chi desidera celebrare una figura fondamentale della scena musicale italiana.

Il cuore pulsante della batteria italiana sta per tornare sotto la Mole. Il 16 ottobre 2026, il Teatro Colosseo di Torino ospiterà una delle date più attese di “80 Tullio – The Last Tour. Nun ’o saccio!”, la tournée celebrativa con cui il maestro Tullio De Piscopo festeggerà l'incredibile. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Tullio De Piscopo festeggia 80 anni in tour: concerto al Teatro al Massimo

Leggi anche: Si chiama "80 Tullio - The Last Tour Nun 'o saccio!" il grande live di Tullio De Piscopo per festeggiare i suoi 80 anni. Il video su Amica.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Torino si prepara al ritmo di Tullio De Piscopo: il tour degli 80 anni fa tappa con un concerto al Teatro Colosseo - Il cuore pulsante della batteria italiana sta per tornare sotto la Mole. torinotoday.it