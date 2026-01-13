Torino si prepara al ritmo di Tullio De Piscopo | il tour degli 80 anni fa tappa con un concerto al Teatro Colosseo
Il 16 ottobre 2026, il Teatro Colosseo di Torino ospiterà una tappa del tour di Tullio De Piscopo, in occasione degli 80 anni del celebre batterista. L’evento, intitolato “80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!”, rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sue più grandi produzioni. Un appuntamento da segnare nel calendario per gli appassionati di musica e per chi desidera celebrare una figura fondamentale della scena musicale italiana.
Il cuore pulsante della batteria italiana sta per tornare sotto la Mole. Il 16 ottobre 2026, il Teatro Colosseo di Torino ospiterà una delle date più attese di “80 Tullio – The Last Tour. Nun ’o saccio!”, la tournée celebrativa con cui il maestro Tullio De Piscopo festeggerà l'incredibile. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Tullio De Piscopo festeggia 80 anni in tour: concerto al Teatro al Massimo
Leggi anche: Si chiama "80 Tullio - The Last Tour Nun 'o saccio!" il grande live di Tullio De Piscopo per festeggiare i suoi 80 anni. Il video su Amica.it
Torino si prepara al ritmo di Tullio De Piscopo: il tour degli 80 anni fa tappa con un concerto al Teatro Colosseo - Il cuore pulsante della batteria italiana sta per tornare sotto la Mole. torinotoday.it
Tullio De Piscopo: 80 Años de Ritmo - Un traguardo che ha scelto di festeggiare con il pubblico attraverso '80 Tullio The Last Tour Nun ... msn.com
Tullio De Piscopo, un tour per gli 80 anni del percussionista partenopeo - ' che partirà il 2 aprile 2026 dal teatro Augusteo di Napoli per poi toccare molte località italiane. ansa.it
Il Torino è nel pieno della preparazione per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Roma, in calendario domani allo Stadio Olimpico, e Marco Baroni ha deciso di stravolgere i consueti piani di viaggio della squadra. Invece di partire nella giornata odierna, - facebook.com facebook
Dopo il campionato, l'Olimpico si prepara alla sfida di Coppa Italia con il Torino, in programma martedì alle 21:00 Posti ancora disponibili per sostenere i giallorossi Acquista il tuo biglietto ora! asroma.com/it/biglietti/m… #ASRoma x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.