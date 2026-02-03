Amarone Opera Prima trionfo dell’eccellenza guardando al futuro

La ventiduesima edizione di Amarone Opera Prima si è conclusa domenica a Verona. Durante la giornata, 67 aziende hanno presentato i loro vini, attirando circa 400 operatori del settore. La manifestazione conferma il suo ruolo di appuntamento importante per il mondo del vino, con produttori che guardano già al futuro.

Il Consorzio Tutela Vini Valpolicella ha chiuso la ventiduesima edizione tra sport, cultura e il plauso del ministro Lollobrigida Si è chiusa domenica scorsa, 1 febbraio, a Verona la ventiduesima edizione di Amarone Opera Prima, evento che ha visto la partecipazione di 67 aziende, circa 400 operatori e 1.500 enoappassionati. Organizzata dal Consorzio Tutela Vini Valpolicella, la manifestazione ha vissuto una tre giorni intensa tra le Gallerie Mercatali e la Camera di Commercio, celebrando il grande rosso veronese, l'iscrizione della cucina italiana nel Patrimonio immateriale dell'Unesco e le imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina, le quali vedranno l'Arena di Verona protagonista di due cerimonie ufficiali.🔗 Leggi su Veronasera.it

Il Consorzio Tutela Vini Valpolicella annuncia l'apertura del nuovo anno con Amarone Opera Prima.

