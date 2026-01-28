Amarone Opera Prima

Il Consorzio Tutela Vini Valpolicella annuncia l’apertura del nuovo anno con Amarone Opera Prima. La manifestazione si terrà a breve e sarà l’occasione per presentare l’annata 2021 del celebre rosso veneto. Dopo un 2024 ricco di eventi, tra promozioni internazionali e appuntamenti in Italia, ora si punta a valorizzare il vino simbolo della regione.

«La 22esima edizione testimonia un passaggio simbolico per la città e per il Paese - dichiara il presidente del Consorzio, Christian Marchesini -. Da un lato la cucina italiana riconosciuta patrimonio immateriale dell'Unesco, dall'altro l'avvicinarsi delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, che vedranno Verona protagonista della cerimonia di chiusura e dell'apertura delle Paralimpiadi. In questo contesto, l'Amarone diventa il trait d'union di un racconto collettivo identitario». E proprio per lasciare spazio agli eventi olimpici ufficiali, 2026 cambia la sede degli appuntamenti in calendario.

