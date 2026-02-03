La ricerca pisana fa un passo avanti contro l’Alzheimer. Rebecca Piccarducci si è aggiudicata il premio dell’edizione 2025 del bando Agyr, promosso dall’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer. La giovane ricercatrice si distingue tra i sei vincitori di questa edizione, portando avanti studi importanti sulla malattia.

C’è anche la pisana Rebecca Piccarducci tra i sei vincitori dell’edizione 2025 del bando Agyr (Airalzh Grants for Young Researchers) promosso dall’ Associazione Italiana Ricerca Alzheimer. Con Piccarducci ci sono Nerisa Banaj, Federico Cazzaniga, Guido Maria Giuffrè, Silvia Cecilia Pelucchi, e Lorenzo Pini che svilupperanno così i propri progetti di ricerca dedicati all’individuazione delle fasi precoci della malattia di Alzheimer e alla prevenzione. La somma totale ammonta a 300mila euro con un investimento totale - per i soli Bandi AGYR negli ultimi cinque anni - di 1.8 milioni di euro. I progetti di ricerca vincitori sono stati selezionati direttamente dal comitato tecnico scientifico di Airalzh, composto da Esperti internazionali di altissimo livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alzheimer, premiata ricerca pisana. Rebecca Piccarducci tra i sei vincitori

Approfondimenti su Alzheimer Ricerca

Nei giorni scorsi Airalzh Onlus ha annunciato i sei vincitori del Bando AGYR 2025.

L’Airalzh Onlus ha annunciato i sei giovani scienziati scelti per ricevere complessivamente 300mila euro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alzheimer Ricerca

Argomenti discussi: Alzheimer, premiata ricerca pisana. Rebecca Piccarducci tra i sei vincitori; Premiata la ricerca pisana sull’Alzheimer; Premiata la ricerca pisana sull'Alzheimer; Alzheimer, premiata ricercatrice toscana.

Alzheimer, premiata ricerca pisana. Rebecca Piccarducci tra i sei vincitoriC’è anche la pisana Rebecca Piccarducci tra i sei vincitori dell’edizione 2025 del bando Agyr (Airalzh Grants for Young Researchers) promosso dall’ Associazione Italiana Ricerca Alzheimer. Con Piccard ... lanazione.it

Alzheimer, premiata ricercatrice toscanaPISA: Rebecca Piccarducci dell'università di Pisa è tra i sei giovani vincitori del Bando Agyr che finanzia progetti sulle fasi precoci della malattia ... toscanamedianews.it