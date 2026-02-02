Ricerca prevenzione dell’Alzheimer | 300mila euro a sei giovani scienziati

L’Airalzh Onlus ha annunciato i sei giovani scienziati scelti per ricevere complessivamente 300mila euro. Sono ricercatori di varie università italiane, pronti a lavorare su progetti che puntano a diagnosticare in anticipo l’Alzheimer e a prevenirne l’insorgenza. Tra loro ci sono Nerisa Banaj a Roma, Federico Cazzaniga a Milano e Guido Maria Giuffrè a Roma, insieme ad altri giovani ricercatori di Milano, Pisa e Padova. I fondi arriveranno per sostenere le loro ricerche, nella speranza di

Trecentomila euro a 6 giovani scienziati impegnati nella lotta all’Alzheimer Airalzh Onlus – Associazione italiana ricerca Alzheimer ha annunciato i vincitori dell ‘edizione 2025 del Bando Agyr – Airalzh Grants for Young Researchers: sono Nerisa Banaj (Santa Lucia Roma), Federico Cazzaniga (Besta Milano), Guido Maria Giuffrè (Gemelli-Cattolica Roma), Silvia Cecilia Pelucchi (UniMi), Rebecca Piccarducci (UniPi) e Lorenzo Pini (UniPd-Vimm), e grazie ai fondi Airalzh svilupperanno progetti di ricerca focalizzati sulla diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e sulla prevenzione. Negli ultimi 5 anni ammonta a 1,8 milioni di euro l’investimento dell’associazione per i bandi Agyr.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Alzheimer Prevenzione Alzheimer, 300mila euro a 6 scienziati per diagnosi precoce e prevenzione Airalzh Onlus ha stanziato 300mila euro per sei giovani ricercatori che lavorano sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione dell’Alzheimer. Ricerca, dalla medicina all’astrofisica: premiati al Cnr 10 giovani scienziati Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Alzheimer Prevenzione Argomenti discussi: Ricerca sulla prevenzione della malattia di Alzheimer: ricercatore dell'Unipd vince un bando; Demenza in Italia: oltre 1,4 milioni di casi e record negativo in Europa; De Carolis parla dell’Alzheimer; Alzheimer, ricerca e vicinanza: Sala Brambilla gremita per l’incontro promosso dai Lions. Ricerca, prevenzione dell’Alzheimer: 300mila euro a sei giovani scienziatiTrecentomila euro a 6 giovani scienziati impegnati nella lotta all’Alzheimer Airalzh Onlus – Associazione italiana ricerca Alzheimer ha annunciato i vincitori dell‘edizione 2025 del Bando Agyr – Airal ... ildenaro.it Alzheimer, 300mila euro a 6 scienziati per diagnosi precoce e prevenzioneTrecentomila euro a 6 giovani scienziati impegnati nella lotta all'Alzheimer. Airalzh Onlus - Associazione italiana ricerca Alzheimer ha annunciato i vincitori dell'edizione 2025 del Bando Agyr - Aira ... adnkronos.com Premio Massimo Oldrini LILA Attribuzione di una borsa di ricerca su “Prevenzione HIV e lotta allo stigma” nel ricordo di un attivista storico pioniere delle piu’ importanti battaglie per i diritti delle persone con HIV. Qui il link al bando: https://www.lila.it/it/lilanews/2 facebook Dal 2 febbraio trovi le Arance rosse per la Ricerca nei supermercati! Sono oltre 11.000 i punti vendita in tutta Italia e per ogni reticella di arance rosse venduta, le aziende aderenti donano 50 centesimi ad AIRC per sostenere la #ricerca contro il #cancro e lo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.