Ricerca prevenzione dell’Alzheimer | 300mila euro a sei giovani scienziati

Trecentomila euro a  6 giovani scienziati impegnati nella lotta all’Alzheimer Airalzh Onlus – Associazione italiana ricerca Alzheimer ha annunciato i vincitori dell ‘edizione 2025 del Bando Agyr – Airalzh Grants for Young Researchers: sono  Nerisa Banaj  (Santa Lucia Roma),  Federico Cazzaniga  (Besta Milano),  Guido Maria Giuffrè  (Gemelli-Cattolica Roma),  Silvia Cecilia Pelucchi  (UniMi),  Rebecca Piccarducci  (UniPi) e  Lorenzo Pini  (UniPd-Vimm), e grazie ai fondi Airalzh svilupperanno progetti di ricerca focalizzati sulla diagnosi precoce della malattia di Alzheimer e sulla prevenzione. Negli ultimi 5 anni ammonta a  1,8 milioni di euro l’investimento dell’associazione  per i bandi Agyr.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

