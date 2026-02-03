Alzheimer il ruolo dei carboidrati | quali aumentano il rischio e quali no

La Regione Campania si prepara a fare i conti con l’aumento dei casi di Alzheimer. Studi recenti evidenziano come l’alimentazione possa influenzare il rischio di sviluppare questa malattia. In particolare, alcuni tipi di carboidrati sembrano essere più dannosi di altri, mentre alcuni alimenti possono aiutare a ridurre la probabilità di ammalarsi. I ricercatori invitano a fare attenzione alla dieta, puntando più su alimenti sani e meno su quelli che fanno salire i livelli di zuccheri semplici nel sangue. Con l’invecchiamento della popolazione, il problema si

La demenza, e in particolare la malattia di Alzheimer, è oggi una delle emergenze sanitarie più rilevanti per la Regione Campania e per l’intero Paese. Secondo le stime più recenti, sul territorio regionale vivono circa 50 000 persone affette da Alzheimer, un numero destinato ad aumentare con l’invecchiamento progressivo della popolazione e con il maggiore riconoscimento dei casi. Questa tendenza pone sotto pressione non solo il sistema sanitario, ma anche le famiglie, i caregiver e i servizi sociali, chiamati a gestire una patologia cronica, complessa e altamente invalidante. Per far fronte a questa emergenza, la Regione Campania ha avviato un piano dedicato ad Alzheimer e demenze, finanziato fino al 2026 con oltre 2 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare la diagnosi precoce, migliorare la presa in carico dei pazienti e potenziare l’assistenza sul territorio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nei prossimi anni, sempre più studi mettono in discussione il ruolo dei carboidrati nella nostra alimentazione.

Recenti studi hanno analizzato il possibile legame tra conservanti alimentari e il rischio di tumori.

