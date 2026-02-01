I carboidrati non sono tutti uguali quali incidono sul rischio di Alzheimer | la risposta dello studio

Nei prossimi anni, sempre più studi mettono in discussione il ruolo dei carboidrati nella nostra alimentazione. Questa volta, la ricerca si è concentrata su oltre 200.000 persone e ha scoperto che l’indice glicemico dei cibi che mangiamo può influenzare il rischio di sviluppare demenza e Alzheimer nel tempo. La notizia fa riflettere su come le scelte quotidiane possano fare la differenza sulla salute cerebrale.

Argomenti discussi: Il trucco (semplice) che cambia pasta e pane: così i carboidrati diventano più sani e non fanno ingrassare; Glicemia alta? Ecco 5 modi insospettabili per riportarla a valori ottimali; Dieta mediterranea, non diamola per scontata: la puntata live di News dal Pianeta Terra ospitata da Miscusi; Ecco i carboidrati che possono aumentare il rischio di demenza. Legame tra carboidrati e demenza: quali scegliere per proteggere il cervelloScopri il legame tra carboidrati e demenza: perché limitare gli zuccheri raffinati e scegliere cereali integrali può proteggere il cervello dall'invecchiamento. focustech.it Non solo zucchero: i carboidrati buoni che aiutano chi ha il diabeteQuando si parla di diabete, i carboidrati finiscono spesso sul banco degli imputati. Molti credono che vadano eliminati o drasticamente ridotti, ma la scienza dice tutt'altro: non tutti i carboidrati ... blitzquotidiano.it Buongiorno Oggi per mio figlio colazione salata: pane tostato , uovo e cioccolato fondente . Un pasto ricco di proteine, carboidrati e grassi che terrà a bada gli ormoni della fame, permettendo di mantenere più stabili i livelli di glucosio nel sangue e f - facebook.com facebook

