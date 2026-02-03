Alter Bridge Conservatorio e stand up comedy | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Questa sera a Bergamo ci sono diverse opzioni per divertirsi. Al Conservatorio di Bergamo si tiene il concerto di inaugurazione dell’anno accademico al Teatro Donizetti. Gli Alter Bridge si esibiscono invece alla ChorusLife Arena, mentre chi preferisce il divertimento più leggero può scegliere la stand up comedy al Daste. Una serata ricca di eventi, adatta a tutti i gusti.

Il concerto d’inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio di Bergamo al Teatro Donizetti, gli Alter Bridge alla ChorusLife Arena, la stand up comedy al Daste e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 3 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alla ChorusLife Arena a Bergamo si terrà un concerto degli Alter Bridge. Il gruppo torna in Italia con il nuovo tour “What Lies Beneath”, in attesa dell’uscita dell’ottavo album. Saranno live in città con Daughtry e Sevendust come special guest. Programma: – alle 17:30 Apertura – alle 18:45 Sevendust – alle 19:35 Daughtry – alle 21 Alter Bridge.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ecco alcune proposte per le attività di stasera a Bergamo e provincia: pattinaggio su ghiaccio a ChorusLife, una sagra tirolese al Bombonera, un omaggio a Lucio Dalla a Colognola e la serata di stand up comedy con Pippo Riccardi al Piazzale degli Alpini.

