Mondovisioni stand up comedy e musica d’archi | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Per questa sera a Bergamo e provincia, sono in programma diverse iniziative culturali e di intrattenimento, tra cui il Festival Orobie Film Festival, un concerto, proiezioni di "Mondovisioni" e uno spettacolo di stand-up comedy. Ecco una panoramica delle principali attività previste.

Orobie Film Festival alla Sala Galmozzi, il concerto di Rémy Ballot Ensemble alla Sala Piatti, "Mondovisioni" al Cinema del Borgo a Bergamo, la stand up comedy a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 26 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 26 al 31 gennaio, in diverse sedi, si terrà l'edizione 2026 di "Orobie Film Festival". Il programma di oggi prevede alle 16 alla Sala Galmozzi, a Bergamo, la proiezione del film "Sul tetto del mondo – Viaggio di S. A. R. Il duca degli Abruzzi al Karakorum" – 1910, 30', regia di Vittorio Sella.

