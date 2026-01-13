Omaggio a Lucio Dalla stand up comedy e pattini | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune proposte per le attività di stasera a Bergamo e provincia: pattinaggio su ghiaccio a ChorusLife, una sagra tirolese al Bombonera, un omaggio a Lucio Dalla a Colognola e la serata di stand up comedy con Pippo Riccardi al Piazzale degli Alpini. Un’occasione per trascorrere una serata diversa, tra musica, divertimento e tradizioni locali.

La pista di pattinaggio a ChorusLife, la sagra tirolese al Bombonera, l’omaggio a Lucio Dalla a Colognola e “Stand up comedy night” con Pippo Riccardi al Piazzale degli Alpini. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 13 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 18 gennaio a ChorusLife a Bergamo si terrà “ChorusLife On Ice”, la pista di pattinaggio che trasforma il distretto in un luogo di musica, luci e sorrisi. Un’esperienza adatta a grandi e piccoli, dove il divertimento si accende sul ghiaccio e ogni momento si tinge di atmosfera festiva. DATE E ORARI: Dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 19:00 Venerdì dalle 14:30 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 24:00 Sabato, Domenica e Festività dalle 9:00 alle 12:30, dalle 14:30 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 24:00 Per informazioni e prenotazioni: pistapattinaggio@choruslife. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

