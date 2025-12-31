Vinicio Capossela ricorda Pier Vittorio Tondelli | Nel mio primo disco il suo stesso sguardo

Vinicio Capossela ricorda Pier Vittorio Tondelli, sottolineando come nel suo primo disco abbia percepito “lo stesso sguardo” dell’autore. Reggio Emilia, 31 dicembre 2025 – Si conclude l’anno commemorativo dedicato a Pier Vittorio Tondelli, che oggi avrebbe compiuto settant’anni. Un’occasione per riflettere sull’eredità dello scrittore e sulla sua influenza nel panorama culturale italiano.

Reggio Emilia, 31 dicembre 2025 –  Si chiude l’anno dedicato a Pier Vittorio Tondelli, che oggi sarebbe un settantenne. A tessere le trame del ricordo è il cantautore e scrittore Vinicio Capossela. Sessantenne, nato in Germania ma cresciuto a Scandiano, Capossela – che deve il nome di battesimo a un celebre fisarmonicista in voga negli anni Sessanta – è sempre rimasto legato a Reggio e agli artisti della nostra terra. Tra questi, Vicky Tondelli (1955-1991), uno scrittore capace di lasciare un’impronta importante non solo nella sua generazione. “Di Tondelli – ricorda Capossela, che ha appena festeggiato il 25° concerto di Natale al Fuori Orario – mi parlò, per prima, una cara amica di Scandiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

