i patagarri annunciano il nuovo singolo la bomba intelligente

I Patagarri annunciano l’uscita del loro nuovo singolo, La bomba intelligente. Il brano anticipa un tour che li porterà nei club di tutta Italia e in diversi paesi europei. I fan sono già in attesa di ascoltarlo dal vivo.

che anticipa il tour nei club europei ed italiani. Con La bomba intelligente, I Patagarri affondano il colpo contro l’ipocrisia di un sistema che continua a presentare la produzione bellica come inevitabile, razionale, persino necessaria. Il brano mette in discussione il legame tra intelligenza, potere e industria, interrogando il ruolo di chi progetta, amministra e legittima la violenza a distanza, trasformandola in un processo pulito, efficiente, astratto. La band costruisce una critica feroce a una classe dirigente che parla di progresso e innovazione mentre normalizza la distruzione, sollevando una domanda scomoda: fino a che punto siamo disposti a considerare “civile” ciò che viene fatto in nostro nome? Così, in un panorama musicale spesso prudente, i Patagarri compiono una scelta politica chiara: usare la canzone come spazio di responsabilità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

