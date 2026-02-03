Allerta per tempesta solare il 5 febbraio | esperto spiega perché può essere più forte del previsto

Un brillamento solare di classe X 8.1 si è verificato alle 1:57 di stamattina, con un’espulsione di massa coronale diretta verso la Terra. L’effetto si farà sentire il 5 febbraio, e gli esperti avvertono che questa tempesta potrebbe essere più forte del previsto. Le compagnie di energia e le reti di comunicazione sono in allerta, mentre si aspetta di capire se ci saranno disagi significativi.

Il fortissimo brillamento di classe X 8.1 delle 01:57 (ora italiana) del 2 febbraio ha scagliato un'espulsione di massa coronale (CME) verso la Terra, che sarà colpita di striscio il 5 febbraio. Al momento è prevista una tempesta solare minore (G1), ma un esperto spiega perché potrebbe essere più forte di quanto stimato.

