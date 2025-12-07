Allerta per forte tempesta solare il 9 dicembre | CME lanciata direttamente contro la Terra

Un intenso brillamento M 8.12 sulla macchia solare AR 4299 ha scagliato un'espulsione di massa coronale (CME) direttamente verso la Terra: il nostro pianeta sarà raggiunto dal vento solare il 9 dicembre. La NOAA ha diramato un'allerta per tempesta geomagnetica forte (G3). 🔗 Leggi su Fanpage.it

