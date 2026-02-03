Allerta meteo in Campania | temporali dalle 12 di domani

Dalle 12 di domani, in tutta la regione, scatta l’allerta meteo della Protezione Civile. Sono previsti temporali, raffiche di vento e fulmini, con il rischio di piogge intense che potrebbero creare problemi in diversi comuni. La situazione resta monitorata, mentre le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Scatterà dalle ore 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, l'allerta meteo in Campania di livello giallo diramata dalla Protezione Civile della Regione per temporali. L'avviso resterà in vigore fino alle 12 di giovedì 5 febbraio. Il provvedimento è stato emanato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale e riguarda gran parte del territorio campano, con alcune eccezioni. Nelle aree interessate saranno possibili precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, con fenomeni che potrebbero manifestarsi in modo rapido e localizzato.

