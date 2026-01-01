Temporali domani in Campania allerta meteo per alcune zone

Domani in Campania sono previste condizioni di temporale, con un’allerta meteo di livello giallo emanata dalla Protezione Civile regionale. L’avviso, valido dalle 23, si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale e riguarda alcune zone della regione. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali allerte e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23.59 di oggi, 1 gennaio 2026 e per l'intera giornata di domani, 2 gennaio. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche molto intensi, con una criticità idrogeologica sulla fascia costiera. Queste le zone interessate: Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele); Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento); Zona 8 (Basso Cilento).

Allerta meteo in Campania, piogge e temporali per l’intera giornata di venerdì 2 gennaio - Piogge e temperali a partire da mezzanotte di oggi e per l’intera giornata di domani venerdì 2 gennaio. fanpage.it

Allerta meteo gialla Campania: temporali fascia costiera 2 gennaio 2026 - Possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, caduta massi e fenomeni franosi. expartibus.it

Da domani torna il maltempo su Napoli e Campania ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU FASCIA COSTIERA. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso - facebook.com facebook

+++ ALLERTA METEO, L'AERONAUTICA MILITARE: "BURRASCA E TEMPORALI FINO A DOMANI IN 2 REGIONI" +++ x.com

